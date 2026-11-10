Россия не собирается добровольно отказываться от участия в международных хоккейных турнирах после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о её допуске. Об этом Life.ru заявил министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв, комментируя соответствующие надежды главы Федерации хоккея Швеции Андерса Ларссона.

Россия не будет отказываться от участия в турнирах, везде мы будем стремиться побеждать в честной борьбе, а все, кто будет бойкотировать нас, получит заслуженное техническое поражение. Михаил Дегтярёв Министр спорта РФ

По словам министра, победе в CAS предшествовала большая юридическая и дипломатическая работа, которую ведут по поручению президента Владимира Путина. Решение обратиться в суд приняли в марте 2026 года на заседании правления Федерации хоккея России.

Дегтярёв напомнил о выигранной апелляции в дисциплинарном совете IIHF, а также о июльском решении МОК восстановить ОКР в правах и отменить дискриминационные рекомендации. Внесённые в Олимпийскую хартию требования по деполитизации мирового спорта он назвал частью юридической базы для октябрьской победы в CAS.

«В некоторых западных странах решение международного арбитража открыло настоящий портал в ад: зазвучали призывы объявить нам бойкот», — заявил министр.

Он указал на обещание правительства Канады заблокировать выдачу виз российским хоккеистам на молодёжный чемпионат мира и похожие заявления из Германии, где запланировано взрослое мировое первенство 2027 года. Все подобные высказывания российская сторона фиксирует и официально направляет в МОК. По словам Дегтярёва, Россия просит созвать заседание исполкома организации и взять ситуацию под контроль.

Министр сослался на прецедент Индонезии: после запрета на въезд израильской сборной на чемпионат мира по спортивной гимнастике МОК созвал внеочередной исполком и принял решения относительно будущих соревнований в стране.

«У нас есть все юридические, дипломатические и политические инструменты наказать их, на многие годы лишить права проведения крупных турниров», — подчеркнул Дегтярёв.

Ранее Андерс Ларссон выразил надежду на добровольный отказ России от участия в молодёжном ЧМ, несмотря на решение CAS. Турнир пройдёт с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027-го в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире.