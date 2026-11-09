Власти Финляндии намерены 12 ноября утвердить новые ограничения на въезд российских спортсменов, которые могут лишить их возможности участвовать в соревнованиях на территории страны. Как сообщает финская телерадиокомпания Yle, правительство готовит изменения в визовую политику, предусматривающие отказ в выдаче краткосрочных рабочих виз атлетам из России.

Поправки разрабатывает Министерство иностранных дел Финляндии. Ожидается, что Государственный совет рассмотрит их на заседании в четверг, 12 ноября.

Сейчас российские спортсмены могут получать финские визы в рамках исключения, предусмотренного для иностранцев, приезжающих на работу сроком менее 90 дней. Именно эту возможность власти страны намерены ограничить.

При этом уже выданные визы аннулировать не планируется. Поэтому российские хоккеисты, которые должны приехать в Финляндию на матчи Национальной хоккейной лиги на этой неделе, смогут воспользоваться действующими разрешениями на въезд.

Вопрос въезда российских спортсменов особенно актуален в преддверии этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Руке, запланированного на 27–29 ноября. Кроме того, 20–21 ноября Хельсинки примет этап Гран-при по фигурному катанию.

Впрочем, речь пока не идёт о полном запрете въезда всех граждан России. Финские власти намерены сохранить большинство действующих исключений, а решения по отдельным визовым заявлениям по-прежнему будут принимать уполномоченные ведомства.