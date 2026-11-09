Министр спорта Михаил Дегтярёв предложил лишить Канаду права принимать молодёжный чемпионат мира по хоккею 2027 года. Поводом стали отказы стран выдавать визы российским хоккеистам.

По словам министра, у России есть методы и средства, чтобы реагировать на такие решения. Дегтярёв отметил, что в мире достаточно ледовых арен, способных принять турнир такого масштаба.