«Какие проблемы?» Дегтярёв предложил лишить Канаду ЧМ-2027 из-за визовых отказов
Дегтярёв: У РФ есть методы и средства для ответа на визовые отказы хоккеистам
Обложка © ТАСС / Евгений Мессман
Министр спорта Михаил Дегтярёв предложил лишить Канаду права принимать молодёжный чемпионат мира по хоккею 2027 года. Поводом стали отказы стран выдавать визы российским хоккеистам.
По словам министра, у России есть методы и средства, чтобы реагировать на такие решения. Дегтярёв отметил, что в мире достаточно ледовых арен, способных принять турнир такого масштаба.
«Какие проблемы? Масса стран... Что у нас нет ледовых арен в мире? Есть, даже в Дубае строятся», — заявил он в беседе с Zvezdanews.
Напомним, ФХР получила уведомление о включении российской молодёжной сборной в число участников ЧМ-2027. В скорректированном расписании россияне заняли место Норвегии, которую переводят в дивизион IA. Однако премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что российским хоккеистам откажут в визах. Турнир запланирован на 26 декабря 2026 — 5 января 2027-го в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире.