Убедить участников молодёжного чемпионата мира отказаться от бойкота матчей с Россией должны организаторы турнира и Международная федерация хоккея, заявил олимпийский чемпион Валерий Каменский. По его мнению, полноценное первенство отвечает и спортивным, и финансовым интересам организаторов.

Обладатель Кубка Стэнли подчеркнул, что сборной России необходимо готовиться к каждой встрече, несмотря на заявления соперников об отказе играть. Участники турнира обязаны соблюдать его правила.

«Все команды должны выполнять правила проведения чемпионата, а мы должны быть готовы ко всем матчам, как полагается, и выходить на лёд», — отметил прославленный хоккеист в интервью НСН.