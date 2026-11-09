Олимпиец Каменский — о бойкоте матчей с Россией: «Все команды должны выполнять правила»
Каменский: Организаторы ЧМ должны убедить команды не бойкотировать Россию
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Убедить участников молодёжного чемпионата мира отказаться от бойкота матчей с Россией должны организаторы турнира и Международная федерация хоккея, заявил олимпийский чемпион Валерий Каменский. По его мнению, полноценное первенство отвечает и спортивным, и финансовым интересам организаторов.
Обладатель Кубка Стэнли подчеркнул, что сборной России необходимо готовиться к каждой встрече, несмотря на заявления соперников об отказе играть. Участники турнира обязаны соблюдать его правила.
«Все команды должны выполнять правила проведения чемпионата, а мы должны быть готовы ко всем матчам, как полагается, и выходить на лёд», — отметил прославленный хоккеист в интервью НСН.
Он допустил, что IIHF придётся не только разъяснять свою позицию, но и оказать давление на сторонников бойкота российской команды. Хоккеист не стал утверждать, что сборные можно заставить играть, однако напомнил о существовании регламента.
Напомним, ФХР получила уведомление о включении российской молодёжной сборной в число участников ЧМ-2027. В скорректированном расписании россияне заняли место Норвегии, которую переводят в дивизион IA. Однако премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что российским хоккеистам откажут в визах. Турнир запланирован на 26 декабря 2026 — 5 января 2027-го в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире.