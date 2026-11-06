Финляндия готовит дополнительные ограничения на въезд граждан России. Одной из целей новых мер может стать запрет на посещение страны российскими профессиональными спортсменами. Об этом сообщает финская телерадиокомпания Yle со ссылкой на MTV.

Вопрос обсудили 6 ноября президент Финляндии Александр Стубб и правительственный комитет по внешней политике и безопасности. По словам премьер-министра Петтери Орпо, МИД страны уже разрабатывает соответствующие предложения, причём решения намерены принять в сжатые сроки.

«Мы с 2022 года ограничиваем въезд россиян, в частности не выдаём туристические визы. Цель этой работы — в том числе возможность отказывать во въезде профессиональным спортсменам», — пояснил глава правительства.

Орпо также заявил, что полное прекращение въезда российских граждан в Финляндию было бы, по его мнению, последовательным решением. Однако о введении такого запрета власти пока не объявляли.

Министр иностранных дел Элина Валтонен подтвердила подготовку новых мер. В соцсети X она сообщила, что ведомство в срочном порядке разрабатывает предложение об изменении правительственного постановления, регулирующего въезд россиян на финскую территорию.

Обсуждение ограничений проходит накануне крупных спортивных мероприятий. Уже на следующей неделе в Хельсинки должны состояться два матча НХЛ с участием российских хоккеистов. На 20–21 ноября запланированы соревнования по фигурному катанию Finlandia Trophy, а с 27 по 29 ноября в Руке пройдёт этап Кубка мира по лыжным гонкам. На обоих турнирах также ожидаются представители России.