Дегтярёв: У России есть план Б на случай, если Канада откажет хоккеистам в визах
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У России есть «план Б» на случай, если Канада откажет нашим хоккеистам в визах, заявил министр спорта Михаил Дегтярёв. Раскрывать подробности запасного варианта глава ведомства не стал.
Он также раскритиковал заявление шведской стороны о психологическом ударе, который якобы нанесёт её хоккеистам матч против россиян. Министр подчеркнул, что мировой спорт не ограничивается Европой, Скандинавией и Прибалтикой.
«Шведская сторона заявила, что психологический удар будет по шведским хоккеистам, если они выйдут против россиян. Это маразм», — подчеркнул собеседник Zvezdanews.
По словам главы ведомства, спортом занимаются более чем в 200 странах мира. При этом государства, выступающие против российских сборных, пока не приняли никаких юридических решений.
Напомним, ФХР уведомили о допуске российской молодёжной сборной к ЧМ-2027. После корректировки расписания команда РФ заменила Норвегию, которую переводят в дивизион IA. Тем не менее премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что российские хоккеисты не получат визы. Соревнования должны пройти в Эдмонтоне и Ред-Дире с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027-го.
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