У России есть «план Б» на случай, если Канада откажет нашим хоккеистам в визах, заявил министр спорта Михаил Дегтярёв. Раскрывать подробности запасного варианта глава ведомства не стал.

Он также раскритиковал заявление шведской стороны о психологическом ударе, который якобы нанесёт её хоккеистам матч против россиян. Министр подчеркнул, что мировой спорт не ограничивается Европой, Скандинавией и Прибалтикой.

«Шведская сторона заявила, что психологический удар будет по шведским хоккеистам, если они выйдут против россиян. Это маразм», — подчеркнул собеседник Zvezdanews.

По словам главы ведомства, спортом занимаются более чем в 200 странах мира. При этом государства, выступающие против российских сборных, пока не приняли никаких юридических решений.