Правительство Канады уведомило Федерацию хоккея страны и Международную федерацию хоккея (IIHF) о намерении отказать российским спортсменам в выдаче виз для участия в молодёжном чемпионате мира. Об этом сообщает телеканал TSN.

По информации телеканала, ограничения коснутся не только хоккеистов, которые планируют приехать в Канаду специально на турнир. Россияне, уже имеющие действующие визы и выступающие за канадские клубы, также не смогут принять участие в соревнованиях, в том числе под нейтральным флагом.

Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027-го в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир. Таким образом, решение властей страны может помешать возвращению российской команды на международный турнир.

Ситуация осложняется решением Спортивного арбитражного суда (CAS), который в конце октября обязал IIHF восстановить участие российских сборных в международных соревнованиях. Федерация заявила о необходимости исполнить вердикт, однако указала на организационные сложности, включая визовые вопросы и обеспечение безопасности участников.

Ранее Life.ru сообщал, что IIHF подтвердила включение сборной России в расписание молодёжного чемпионата мира 2027 года. Возвращение команды стало возможным после решения CAS, однако представители международной федерации предупредили о необходимости урегулировать вопросы допуска спортсменов и организации соревнований.