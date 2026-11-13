Норвежская федерация хоккея рассчитывает вернуть свою сборную на молодёжный чемпионат мира 2027 года благодаря отказу Канады допускать российских спортсменов. Генеральный секретарь организации Петтер Сальстен заявил, что визовые ограничения могут сорвать возвращение россиян на международный турнир, несмотря на решение Спортивного арбитражного суда (CAS). Об этом говорится в заявлении на официальном сайте федерации.

Сальстен напомнил, что норвежская молодёжка готовилась к чемпионату более года. Однако после решения CAS от 30 октября Международная федерация хоккея (IIHF) приступила к возвращению сборной России, из-за чего норвежцев перевели в дивизион IA. По словам функционера, такое изменение всего за пять недель до старта соревнований стало неожиданностью для команды.

«Если решение CAS вступит в силу, российская молодёжная сборная вернётся в турнир, а Норвегия выбывает. И это всего за пять недель до начала чемпионата! Просто невероятно!» — возмутился Сальстен.

При этом представитель норвежской федерации отметил, что ситуация может измениться из-за действий канадских властей. Оттава ранее объявила об отказе выдавать российским хоккеистам визы для участия в молодёжном чемпионате мира. Запрет распространяется даже на игроков, уже имеющих действующие документы для въезда в страну.

По мнению Сальстена, если россияне не смогут приехать на турнир, это позволит сохранить первоначальный состав участников и избавит организаторов от необходимости менять календарь.

«В таком случае решение Канады снимает все практические сложности, связанные с проведением этого молодёжного чемпионата мира, и одновременно гарантирует участие сборной Норвегии», — подчеркнул он.

Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027-го в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире. Несмотря на вердикт CAS, вопрос окончательного участия российской сборной остаётся открытым из-за позиции принимающей страны и угроз бойкота со стороны ряда национальных федераций.

Ранее Life.ru сообщал, что министр спорта России Михаил Дегтярёв потребовал перенести молодёжный чемпионат мира в другую страну либо отменить соревнования. По словам министра, российская сторона намерена оспаривать визовые ограничения в международных инстанциях. В качестве возможных альтернативных хозяев турнира он назвал Россию, Словакию и США.