Эстония не позволит спортсменам из России и Белоруссии участвовать в международных соревнованиях по лыжным видам спорта на своей территории, даже если они получили нейтральный статус. Министерство культуры страны официально уведомило об этом Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS). Об этом сообщает эстонская государственная телерадиокомпания ERR.

«Правительство Эстонии считает, что соревнования с участием российских и белорусских спортсменов не могут проводиться на территории нашей страны», — говорится в заявлении министерства.

В Таллине объяснили решение политической позицией в отношении конфликта на Украине. Эстонские власти считают, что допуск российских и белорусских атлетов позволит использовать международные соревнования для продвижения интересов Москвы и Минска.

Запрет затронет в том числе чемпионат мира по лыжным видам спорта среди юниоров и спортсменов до 23 лет, который состоится с 18 по 24 января 2027 года в эстонском Отепя. На турнире запланированы соревнования по лыжным гонкам, прыжкам с трамплина и лыжному двоеборью.

Решение эстонских властей противоречит курсу FIS на постепенное возвращение российских и белорусских спортсменов к международным стартам. В сентябре федерация разрешила им участвовать в индивидуальных соревнованиях при соблюдении условий нейтрального статуса. Однако такое разрешение не гарантирует въезда в принимающую страну.

Ранее ограничения для российских атлетов также ужесточили Финляндия и Норвегия. Хельсинки вводит новые правила въезда с 16 ноября, в том числе для профессиональных спортсменов. Норвежское правительство также объявило о намерении не допускать россиян и белорусов, приезжающих для участия в соревнованиях.

Также Life.ru сообщал о предоставлении нейтрального статуса ещё семи российским спортсменам. Среди получивших разрешение FIS оказались представители лыжных гонок, сноуборда, фристайла и горнолыжного спорта.