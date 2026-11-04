FIS предоставила нейтральный статус ещё семи российским спортсменам
Обложка © Федерация сноуборда России
Семь российских спортсменов получили нейтральный статус от Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS). Список организация разместила на своём официальном сайте.
Статус получили сноубордисты Ульяна Бородина и Дмитрий Бронников, а также Михаил Будзинский, выступающий в сноуборд-кроссе. В лыжных гонках нейтральный статус предоставили Ульяне Стахович. Среди фристайлистов в списке оказались Злата Мельникова и Оскар Аюпов. В горнолыжном спорте допуск получил Артемий Семенов.
Перед этим FIS объявляла, что российские и белорусские атлеты смогут вернуться к международным соревнованиям с сезона 2026/27. При этом спортсменам разрешили выступать только в нейтральном статусе.
Ранее Life.ru сообщал, что FIS пока не собирается возвращать на международные старты трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова. Лыжнику предложили отложить возвращение, несмотря на то что он покинул ЦСКА.
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