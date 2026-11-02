Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов может получить решение по своему возвращению на международную лыжную арену уже 3 ноября. В этот день Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) рассмотрит вопрос о предоставлении россиянину нейтрального статуса, сообщает норвежский телеканал NRK.

По информации журналистов, федерация оказалась перед непростым выбором. Одобрение заявки Большунова может вызвать недовольство ряда национальных лыжных федераций. Отказ, в свою очередь, грозит новым разбирательством в Спортивном арбитражном суде (CAS), где FIS рискует столкнуться с неблагоприятным для себя решением.

Напомним, Александр Большунов не выступает на международных соревнованиях с 2022 года. В декабре 2025-го FIS уже отклонила его заявку на нейтральный статус, не объяснив причин. Одним из препятствий для возвращения лыжника считалась его связь с ЦСКА. Однако в сентябре 2026 года международная федерация смягчила правила, а в октябре тренер спортсмена Юрий Бородавко сообщил, что Большунов покинул армейскую спортивную систему. Несмотря на это, вопрос его допуска остался открытым.

29-летний спортсмен является трёхкратным олимпийским чемпионом, обладателем четырёх серебряных и двух бронзовых олимпийских медалей. В его активе также победа на чемпионате мира, два Больших хрустальных глобуса и два титула победителя «Тур де Ски».