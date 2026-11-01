Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) не намерена предоставлять трёхкратному олимпийскому чемпиону Александру Большунову нейтральный статус в сезоне-2026/27. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Ему предложили подождать до следующего сезона, несмотря на то, что он уволился из ЦСКА», — рассказал собеседник агентства.

Ранее старший тренер сборной России Юрий Бородавко подтвердил уход Большунова из армейской спортивной системы. По мнению специалиста, лыжник выполнил важное условие международной федерации, что должно было повысить его шансы на возвращение к зарубежным стартам.

Большунов уже сталкивался с отказом в допуске. В декабре 2025 года комиссия FIS отклонила его заявку, не раскрыв причин. Позднее федерация сообщила, что при повторном обращении спортсмену предстоит новая проверка. Как ранее писал Life.ru, в октябре появились сведения о запросе дополнительных документов у лыжника после возражений европейских федераций.

При этом в сентябре FIS смягчила критерии получения нейтрального статуса. Из обновлённого регламента исключили формулировки, ограничивавшие участие спортсменов из-за прежней связи с армейскими и силовыми структурами. Однако действующие добровольные контракты с вооружёнными силами по-прежнему препятствуют допуску, а соответствие требованиям нейтральности проверяется индивидуально.

Несмотря на неопределённость, Большунов вошёл в предварительный список российских лыжников на первые этапы Кубка мира. Спортсменам из этого перечня не потребуется проходить дополнительный внутренний отбор, но выступить за рубежом они смогут только после одобрения FIS.

Между тем процедура возвращения российских лыжников на международную арену продолжается. 31 октября Life.ru сообщал о допуске ещё 12 спортсменов. После обновления списка число российских лыжников, получивших индивидуальный нейтральный статус на текущий сезон, достигло 57.