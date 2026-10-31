FIS разрешила ещё 12 российским лыжникам выступать на международных турнирах

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) расширила список российских спортсменов, допущенных к зарубежным соревнованиям. Ещё 12 лыжников получили индивидуальный нейтральный статус, позволяющий участвовать в международных стартах сезона-2026/27. Информация об этом появилась в обновлённом перечне федерации.

Разрешение на выступления получили Екатерина Булычева, Ульяна Лебедева, Наталья Крамаренко, Анна Сергеева, Иван Безматерных, Глеб Беляев, Арсений Власов, Андрей Зародов, Павел Козадаев, Егор Рудый, а также Дмитрий и Виктор Жуль. Таким образом, число российских лыжников с нейтральным статусом увеличилось до 57 человек.

Напомним, 22 сентября FIS скорректировала правила получения нейтрального статуса. В частности, федерация исключила положение, которое препятствовало допуску спортсменов из структур, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности. При этом россияне смогут соревноваться только в личных дисциплинах, без национального флага, гимна и символики.