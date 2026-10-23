Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 октября, 19:41

Допуск есть, а въезд под вопросом: FIS не может гарантировать россиянам участие в ЧМ-2027

FIS не гарантировала российским лыжникам участие в чемпионате мира в Швеции

Савелий Коростелев. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Савелий Коростелев. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) не может гарантировать российским спортсменам участие в чемпионате мира 2027 года в Швеции. Даже получившие нейтральный статус лыжники могут столкнуться с отказом во въезде. Об этом представители федерации заявили «Матч ТВ».

«Независимо от наличия права на участие визовые правила и порядок въезда, установленные принимающей страной, остаются в силе и определяются исключительно этой страной. FIS не несёт ответственности в случае отказа в выдаче визы или во въезде любому лицу, получившему право на участие согласно политике FIS в отношении индивидуальных нейтральных спортсменов», — сообщили в федерации.

Поводом для заявления стала инициатива шведских спортивных организаций, выступивших против участия россиян и белорусов в соревнованиях на территории страны. Шведская лыжная ассоциация совместно с национальной спортивной конфедерацией предложила властям рассмотреть возможность отказа таким спортсменам в визах.

Министр миграции Швеции Юхан Форсселль подтвердил, что правительство изучает юридические основания для подобных ограничений. При этом окончательного решения о запрете въезда пока нет.

В сентябре FIS разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в международных стартах сезона-2026/27 в индивидуальном нейтральном статусе. Для этого атлетам необходимо выполнить установленные федерацией требования, включая отказ от использования национальной символики.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта должен пройти в шведском Фалуне с 24 февраля по 7 марта 2027 года. Таким образом, право выступить на соревнованиях российские лыжники могут получить, однако возможность приехать на турнир будет зависеть от решения властей принимающей страны.

«Обещать не значит выйти замуж»: Степанова ответила на слова о получении нейтрального статуса
«Обещать не значит выйти замуж»: Степанова ответила на слова о получении нейтрального статуса

Ранее норвежские СМИ также сообщали, что Швеция рискует лишиться права проведения чемпионата мира в случае необоснованного недопуска российских участников. Однако официального решения о переносе соревнований FIS не принимала.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Лыжный спорт
  • швеция
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar