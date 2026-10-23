Допуск есть, а въезд под вопросом: FIS не может гарантировать россиянам участие в ЧМ-2027
FIS не гарантировала российским лыжникам участие в чемпионате мира в Швеции
Савелий Коростелев. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) не может гарантировать российским спортсменам участие в чемпионате мира 2027 года в Швеции. Даже получившие нейтральный статус лыжники могут столкнуться с отказом во въезде. Об этом представители федерации заявили «Матч ТВ».
«Независимо от наличия права на участие визовые правила и порядок въезда, установленные принимающей страной, остаются в силе и определяются исключительно этой страной. FIS не несёт ответственности в случае отказа в выдаче визы или во въезде любому лицу, получившему право на участие согласно политике FIS в отношении индивидуальных нейтральных спортсменов», — сообщили в федерации.
Поводом для заявления стала инициатива шведских спортивных организаций, выступивших против участия россиян и белорусов в соревнованиях на территории страны. Шведская лыжная ассоциация совместно с национальной спортивной конфедерацией предложила властям рассмотреть возможность отказа таким спортсменам в визах.
Министр миграции Швеции Юхан Форсселль подтвердил, что правительство изучает юридические основания для подобных ограничений. При этом окончательного решения о запрете въезда пока нет.
В сентябре FIS разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в международных стартах сезона-2026/27 в индивидуальном нейтральном статусе. Для этого атлетам необходимо выполнить установленные федерацией требования, включая отказ от использования национальной символики.
Чемпионат мира по лыжным видам спорта должен пройти в шведском Фалуне с 24 февраля по 7 марта 2027 года. Таким образом, право выступить на соревнованиях российские лыжники могут получить, однако возможность приехать на турнир будет зависеть от решения властей принимающей страны.
Ранее норвежские СМИ также сообщали, что Швеция рискует лишиться права проведения чемпионата мира в случае необоснованного недопуска российских участников. Однако официального решения о переносе соревнований FIS не принимала.