Швеция может лишиться ЧМ по лыжным видам спорта из-за недопуска россиян

Швеция рискует лишиться права проведения чемпионата мира по лыжным видам спорта 2027 года в Фалуне, если российским спортсменам необоснованно откажут в участии. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) допускает возможность переноса соревнований в другую страну, сообщает норвежский телеканал NRK.

В FIS признают, что национальное законодательство Швеции имеет приоритет при решении вопросов въезда иностранных граждан. Однако международная федерация самостоятельно определяет правила участия в соревнованиях под своей эгидой и рассчитывает, что организаторы будут соблюдать принятые решения.

Как пояснил представитель FIS Бруно Сасси, федерация не может диктовать шведским властям, кому разрешать въезд в страну. Вместе с тем она вправе изменить место проведения чемпионата, если условия не позволят допустить спортсменов, получивших разрешение на выступление в нейтральном статусе.

Причиной разногласий стало стремление Шведской лыжной ассоциации не допустить россиян к домашнему первенству. Организация совместно со спортивной конфедерацией страны обратилась к властям с предложением рассмотреть возможность отказа российским и белорусским атлетам в визах.

Министр миграции Швеции Юхан Форсселль подтвердил, что правительство изучает юридические основания для подобных ограничений. При этом окончательного решения о запрете въезда спортсменам пока нет.

Ранее FIS смягчила условия допуска россиян и белорусов к международным стартам в нейтральном статусе. Несколько российских лыжников уже получили соответствующее разрешение. Чемпионат мира в Фалуне запланирован на период с 24 февраля по 7 марта 2027 года.

Напомним, в октябре российским лыжникам вернули прежние квоты на Кубке мира сезона-2026/27. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) выделила россиянам 24 места — по 12 для мужчин и женщин, а также 16 квот для сопровождающего персонала. При этом в одной гонке смогут выступить не более шести спортсменов каждого пола. Наличие квот не гарантирует автоматического допуска: каждому лыжнику необходимо пройти индивидуальную проверку и получить нейтральный статус.