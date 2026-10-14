Российским лыжникам вернули прежние квоты на Кубке мира: Сколько спортсменов смогут выступить

Российские лыжники смогут претендовать на 24 квоты для участия в Кубке мира сезона-2026/27. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) решила сохранить для нейтральных атлетов из России количество мест, действовавшее до массового отстранения спортсменов.

Как сообщили в пресс-службе FIS изданию «Чемпионат», россиянам выделят по 12 квот в мужских и женских соревнованиях. Ещё 16 мест предусмотрены для сопровождающего персонала. При этом непосредственно в одной гонке смогут стартовать не более шести мужчин и шести женщин.

Однако наличие квот не означает автоматического допуска всех желающих. Каждому спортсмену необходимо пройти индивидуальную проверку и получить нейтральный статус. Только после этого он сможет заявляться на международные соревнования.

В сентябре федерация разрешила россиянам и белорусам участвовать в стартах нового сезона при соблюдении ряда условий. Атлетам запрещено использовать национальную символику, включая флаг и гимн, а также выступать в командных дисциплинах.

На данный момент нейтральный статус получили шесть российских лыжников: Савелий Коростелёв, Дарья Непряева, Сергей Волков, Никита Денисов, Ксения Шорохова и Арина Каличева. Список может пополняться по мере рассмотрения новых заявок.

Для российских спортсменов это означает возможность более широкого участия в Кубке мира по сравнению с предыдущим сезоном. Тогда на международных стартах выступали лишь Коростелёв и Непряева, которые также получили право участвовать в Олимпийских играх в Италии.

При этом окончательный состав участников этапов Кубка мира будет зависеть от количества одобренных заявок и выполнения спортивных требований. Выделенные 24 квоты представляют собой общий лимит, а не число уже допущенных к соревнованиям россиян.

Возвращение российских лыжников на международную арену стало возможным после решения FIS от 2 сентября. Как сообщал Life.ru, федерация разрешила спортсменам из России и Белоруссии подавать заявки на участие в соревнованиях сезона-2026/27. Для получения допуска необходимо подписать декларацию о нейтралитете и пройти проверку. При этом выступать разрешено только в индивидуальных дисциплинах, без национальных флагов, гимнов и другой символики.