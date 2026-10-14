Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 октября, 13:20

Российским лыжникам вернули прежние квоты на Кубке мира: Сколько спортсменов смогут выступить

FIS выделила российским лыжникам 24 квоты на Кубок мира сезона-2026/27

Дарья Непряева Обложка © ТАСС / Bildbyran / Sipa USA

Дарья Непряева Обложка © ТАСС / Bildbyran / Sipa USA

Российские лыжники смогут претендовать на 24 квоты для участия в Кубке мира сезона-2026/27. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) решила сохранить для нейтральных атлетов из России количество мест, действовавшее до массового отстранения спортсменов.

Как сообщили в пресс-службе FIS изданию «Чемпионат», россиянам выделят по 12 квот в мужских и женских соревнованиях. Ещё 16 мест предусмотрены для сопровождающего персонала. При этом непосредственно в одной гонке смогут стартовать не более шести мужчин и шести женщин.

Однако наличие квот не означает автоматического допуска всех желающих. Каждому спортсмену необходимо пройти индивидуальную проверку и получить нейтральный статус. Только после этого он сможет заявляться на международные соревнования.

В сентябре федерация разрешила россиянам и белорусам участвовать в стартах нового сезона при соблюдении ряда условий. Атлетам запрещено использовать национальную символику, включая флаг и гимн, а также выступать в командных дисциплинах.

На данный момент нейтральный статус получили шесть российских лыжников: Савелий Коростелёв, Дарья Непряева, Сергей Волков, Никита Денисов, Ксения Шорохова и Арина Каличева. Список может пополняться по мере рассмотрения новых заявок.

Для российских спортсменов это означает возможность более широкого участия в Кубке мира по сравнению с предыдущим сезоном. Тогда на международных стартах выступали лишь Коростелёв и Непряева, которые также получили право участвовать в Олимпийских играх в Италии.

При этом окончательный состав участников этапов Кубка мира будет зависеть от количества одобренных заявок и выполнения спортивных требований. Выделенные 24 квоты представляют собой общий лимит, а не число уже допущенных к соревнованиям россиян.

FIS выдала допуск 19 российским спортсменам на международные соревнования
FIS выдала допуск 19 российским спортсменам на международные соревнования

Возвращение российских лыжников на международную арену стало возможным после решения FIS от 2 сентября. Как сообщал Life.ru, федерация разрешила спортсменам из России и Белоруссии подавать заявки на участие в соревнованиях сезона-2026/27. Для получения допуска необходимо подписать декларацию о нейтралитете и пройти проверку. При этом выступать разрешено только в индивидуальных дисциплинах, без национальных флагов, гимнов и другой символики.

Больше новостей о соревнованиях, российских атлетах и международных турнирах — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Лыжный спорт
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar