FIS выдала допуск 19 российским спортсменам на международные соревнования

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда предоставила нейтральный статус 19 российским спортсменам. Они смогут участвовать в международных стартах FIS сезона-2026/27 при соблюдении установленных организацией условий.

Допуск получили лыжники Дарья Непряева, Ксения Шорохова, Никита Денисов и Сергей Волков. Среди сноубордистов статус получили Илья Хуртин, Егор Клюев, Дмитрий Подольский, Константин Санников, Игорь Слуев, Варвара Романова, Илья Витюгов, Яна Ульянова и Мария Валова.

В список также вошли прыгуны с трамплина Данил Садреев, Евгений Климов, Илья Маньков, Михаил Назаров и Константин Николаев, а также фристайлист Максим Сенкевич.

FIS разрешила россиянам и белорусам выступать в сезоне-2026/27 только в индивидуальном нейтральном статусе. Спортсменам запрещено использовать национальные флаги, гимн и форму с государственной символикой, кроме того, они обязаны соблюдать антидопинговые требования и подписать декларацию о нейтралитете. Командные соревнования для них остаются закрытыми.

22 сентября федерация утвердила процедуру подачи заявок и скорректировала критерии допуска, связанные с вооружёнными силами и структурами безопасности. Каждую заявку рассматривают отдельно: документы проходят проверку, после чего решение принимает специальная комиссия FIS.

Возвращение россиян на старты FIS началось после длительного спора вокруг их допуска. В октябре 2025 года федерация отказалась разрешать российским и белорусским спортсменам участвовать даже в квалификации к Олимпиаде-2026, однако в декабре Спортивный арбитражный суд частично удовлетворил апелляции. Позднее CAS уточнил, что соответствующие критериям нейтральные россияне должны иметь возможность выступать не только в олимпийском отборе, но и на всех соревнованиях FIS.

В сезоне-2025/26 на международных соревнованиях под эгидой FIS из российских лыжников выступали Дарья Непряева и Савелий Коростелёв. Теперь список допущенных спортсменов значительно расширился, при этом сам по себе нейтральный статус не гарантирует участия в каждом турнире: спортсменам также необходимо выполнять спортивные и организационные требования конкретных соревнований.

Ранее сообщалось, что на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам выступят Дарья Непряева и Савелий Коростелёв. Соревнования состоятся в Финляндии в конце ноября.