Коростелёв и Непряева выступят на первом этапе Кубка мира

Российские лыжники Савелий Коростелёв и Дарья Непряева планируют выступить уже на первом этапе Кубка мира в финской Руке. Об этом РИА «Новости» сообщил старший тренер сборной России Егор Сорин.

«С ноября их подготовка будет выстраиваться под участие в первом этапе Кубка мира», — рассказал специалист.

Сейчас Коростелёв и Непряева тренируются вместе с основной группой. Ближайшим стартом для них станет чемпионат России по лыжероллерам, который пройдёт в Малиновке с 19 по 21 сентября. Недавно спортсмены также приняли участие в гонке FIS в Италии. Сорин выразил надежду, что к ноябрю к подготовке к Кубку мира подключится большая часть его группы. Стартовый этап турнира состоится в Руке с 27 по 29 ноября.

В начале сентября FIS обновила условия допуска россиян и белорусов. Спортсмены могут участвовать только в индивидуальных дисциплинах после подписания декларации о нейтралитете и при соблюдении антидопинговых требований. Необходимый статус среди российских лыжников сейчас имеют Коростелёв, Непряева и Никита Денисов.

Ранее в эксклюзивном интервью Life.ru лыжница Дарья Непряева рассказала об Олимпиаде и возвращении на Кубок мира, призналась в любви к винтажу и объяснила, почему голодовкам не место в профессиональном спорте. Сейчас спортсменке всего 24 года, но её уже можно считать одной из наиболее титулованных.