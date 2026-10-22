«Обещать не значит выйти замуж»: Степанова ответила на слова о получении нейтрального статуса
Лыжница Степанова заявила, что пока не подавала заявку на нейтральный статус
Обложка © Telegram / Вероника Степанова
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова дала понять, что вопрос её выступлений на международных соревнованиях под нейтральным флагом пока остаётся открытым. Спортсменка уточнила, что ещё не подавала соответствующие документы, а разговоры о её намерениях не стоит воспринимать как окончательное решение.
«Для ясности: «Собирается подавать на нейтральный статус» не равно «подала». Обещать не значит выйти замуж, не так ли?» — написала лыжница в своём Telegram-канале.
Степанова также напомнила, что любое решение зависит от конкретных обстоятельств, времени и условий. Таким образом, ни подтвердить, ни окончательно исключить возможность получения нейтрального статуса олимпийская чемпионка не стала.
Поводом для её реакции стали слова председателя Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрия Свищёва. Ранее он сообщил, что спортсменка пока не обращалась за нейтральным статусом, однако планирует это сделать. Сама Степанова ранее рассказывала о встрече с руководителем федерации и признавалась, что учитывает его аргументы, взвешивая все за и против.
В декабре 2025 года лыжница занимала более категоричную позицию и публично отказывалась подавать документы на нейтральный статус. Сейчас она оставляет возможность пересмотреть своё решение. Степановой 25 лет, на Олимпиаде в Пекине в 2022 году она завоевала золото в составе российской эстафетной команды.
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) разрешила россиянам и белорусам выступать в сезоне-2026/27 в индивидуальном нейтральном статусе. Для этого спортсмены должны пройти проверку, подписать декларацию о нейтралитете и отказаться от использования национальной символики на соревнованиях.
Ранее Life.ru рассказывал, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда предоставила нейтральный статус 19 российским спортсменам для участия в международных соревнованиях. Среди получивших допуск оказались лыжники, сноубордисты, прыгуны с трамплина и представители фристайла.