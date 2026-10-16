Бородавко сообщил, что лыжник Большунов уволился из российской армии
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Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов уволился из российской армии, что значительно повысило его шансы на получение нейтрального статуса для участия в международных соревнованиях. Об этом рассказал старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в беседе со Sport24.
По словам специалиста, лыжник выполнил одно из ключевых условий Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Теперь решение о его допуске зависит от самой организации.
«Конечно, шансы на получение нейтрального статуса в этом году у Александра повышаются. Большунов уволился из российской армии — выполнил те требования, которые просил FIS. Шансы существенно повысились», — заявил Бородавко.
При этом тренер спокойно относится к возможным дополнительным проверкам спортсмена. Он подчеркнул, что решение об их проведении принимает непосредственно FIS, а не представители отдельных государств. «Пусть проверяют — нам скрывать нечего», — отметил специалист.
В сентябре FIS разрешила российским и белорусским лыжникам выступать на международных стартах сезона-2026/27 в индивидуальном нейтральном статусе. Позднее федерация смягчила требования, касающиеся связей спортсменов с вооружёнными силами и силовыми структурами.
Процедуру допуска уже прошли несколько российских лыжников. 16 октября нейтральный статус получили Елизавета Маслакова и Алёна Плечёва. Ранее разрешение предоставили Алине Пеклецовой, Савелию Коростелёву, Дарье Непряевой и другим представителям сборной.
Ранее Life.ru рассказывал, что Большунов намерен повторно подать заявку на нейтральный статус после изменения требований FIS. Предыдущая попытка трёхкратного олимпийского чемпиона вернуться на международную арену завершилась отказом.
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