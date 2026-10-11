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Опубликовано 11 октября, 18:39

FIS запросила у Большунова новые документы после протестов европейских федераций

Александр Бльшунов. Обложка © Telegram / SanSanychBolshunov

Александр Бльшунов. Обложка © Telegram / SanSanychBolshunov

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) потребовала от трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова дополнительные документы для получения нейтрального статуса. Как сообщает Sport24, проверку ужесточили после обращений европейских лыжных федераций, выступающих против допуска россиянина к международным соревнованиям.

Большунов планировал подать заявку до конца текущей недели, однако процедура осложнилась из-за возражений европейских спортивных организаций. Теперь FIS запросила у спортсмена дополнительные справки, подтверждающие отсутствие связей с военными структурами.

По информации издания, получить нейтральный статус в сложившихся обстоятельствах Большунову будет крайне сложно. Тем не менее подготовка необходимых документов продолжается, и окончательное решение по новой заявке пока не принято.

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Ранее Life.ru сообщал, что Александр Большунов намерен вновь подать заявку на получение нейтрального статуса. Об этом рассказал председатель Федерации лыжных гонок и сноуборда России Дмитрий Свищёв, пообещавший отстаивать интересы российских спортсменов в международных организациях. К тому моменту FIS уже опубликовала первый список россиян, допущенных к соревнованиям под нейтральным флагом.

Больше новостей о соревнованиях и российских спортсменах — в разделе «Спорт» на Life.ru.

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