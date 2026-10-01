Трёхкратный олимпийский чемпион Большунов намерен получить нейтральный статус

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов намерен подать заявку на получение статуса индивидуального нейтрального атлета (AIN). Об этом РИА «Новости» заявил председатель Федерации лыжных гонок и сноуборда России Дмитрий Свищёв.

В четверг Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) опубликовала первый список российских спортсменов, которым предоставили нейтральный статус для участия в международных соревнованиях. Фамилии Большунова в нём не оказалось.

По словам Свищёва, спортсмен пока не подавал заявку, но сохраняет такое намерение. Глава федерации сообщил, что разговаривал с лыжником два дня назад и тот подтвердил свои планы.

Свищёв также прокомментировал негативную реакцию некоторых зарубежных лыжных федераций на возможный допуск Большунова. По его словам, подобные заявления могут осложнить ситуацию вокруг участия российского спортсмена в международных стартах.

Глава российской федерации заявил, что намерен добиваться допуска отечественных спортсменов. По его словам, российская сторона будет отстаивать каждого атлета в FIS и других организациях, принимающих решения об участии в соревнованиях.

В опубликованный FIS первый список российских спортсменов, получивших нейтральный статус, вошли представители лыжных гонок и других зимних дисциплин. Большунову предстоит отдельно пройти процедуру получения статуса.

Российские лыжники получили возможность вернуться на международные соревнования в сезоне-2026/27 в нейтральном статусе. Ранее Life.ru сообщал, что FIS официально разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в международных стартах при соблюдении установленных критериев нейтральности.