Лыжный занавес приоткрылся: Финляндия откроет россиянам свои трассы на Кубке мира

Финская лыжная федерация не будет препятствовать выступлению российских спортсменов на международных соревнованиях, которые проходят в стране под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Об этом заявила глава национальной федерации Сирпа Коркатти.

При этом отношение финской стороны к возвращению россиян на международную арену остаётся отрицательным. По словам Коркатти, федерация считает момент для их допуска неподходящим, однако намерена соблюдать действующие правила.

«Мы по-прежнему считаем, что ситуация печальная и тяжёлая и что сейчас неподходящее время для этого. Но мы должны следовать принятым решениям и жить в сложившейся ситуации», — подчеркнула руководитель организации.

Первый этап Кубка мира по лыжным гонкам в новом сезоне состоится в финском посёлке Рука с 27 по 29 ноября. Таким образом, российские спортсмены, получившие необходимый нейтральный статус и право на участие в соревнованиях, смогут выступить на турнире при соблюдении требований FIS.

22 сентября, международная федерация утвердила порядок подачи заявок для российских лыжников, претендующих на нейтральный статус. Одновременно организация скорректировала один из критериев допуска. Из правил исключили положение, которое препятствовало получению нейтрального статуса спортсменами, связанными с вооружёнными силами или органами безопасности.