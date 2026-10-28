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Регион
Опубликовано 28 октября, 11:48

FIS предоставила нейтральный статус ещё 11 российским лыжникам

Обложка © РИА Новости / Максим Блинов

Обложка © РИА Новости / Максим Блинов

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) предоставила нейтральный статус ещё 11 российским спортсменам. Об этом сообщила пресс-служба организации.

В число получивших допуск вошли семь мужчин: Артём Барков, Матвей Кетов, Вячеслав Мамичев, Даниил Муралеев, Никита Родионов, Павел Сергеев и Никита Фадеев. Также нейтральный статус одобрили четырём спортсменкам — Варваре Калининой, Арине Кусургашевой, Алесе Рушенцевой и Елизавете Шалабоде.

Решение принято в рамках процедуры допуска российских спортсменов к международным соревнованиям. Выступление в нейтральном статусе предполагает участие без национальной символики. Само решение FIS не означает автоматического участия во всех международных стартах: спортсменам необходимо соответствовать и другим условиям допуска к конкретным соревнованиям.

Все заявки одобрены: Российские конькобежцы и шорт-трекисты получили нейтральный статус
Все заявки одобрены: Российские конькобежцы и шорт-трекисты получили нейтральный статус

Ранее Life.ru сообщал, что FIS предоставила нейтральный статус 24 российским лыжникам. В обновлённый список вошла в том числе олимпийская чемпионка Наталья Терентьева. Получившие разрешение спортсмены смогут претендовать на участие в международных соревнованиях сезона-2026/27 при соблюдении требований федерации.

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Наталья Афонина
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