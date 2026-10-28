FIS предоставила нейтральный статус ещё 11 российским лыжникам

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) предоставила нейтральный статус ещё 11 российским спортсменам. Об этом сообщила пресс-служба организации.

В число получивших допуск вошли семь мужчин: Артём Барков, Матвей Кетов, Вячеслав Мамичев, Даниил Муралеев, Никита Родионов, Павел Сергеев и Никита Фадеев. Также нейтральный статус одобрили четырём спортсменкам — Варваре Калининой, Арине Кусургашевой, Алесе Рушенцевой и Елизавете Шалабоде.

Решение принято в рамках процедуры допуска российских спортсменов к международным соревнованиям. Выступление в нейтральном статусе предполагает участие без национальной символики. Само решение FIS не означает автоматического участия во всех международных стартах: спортсменам необходимо соответствовать и другим условиям допуска к конкретным соревнованиям.