Все заявки одобрены: Российские конькобежцы и шорт-трекисты получили нейтральный статус

Все российские конькобежцы и шорт-трекисты, подавшие заявки на получение нейтрального статуса, получили разрешение выступать на международных соревнованиях. Такую информацию передал президент Союза конькобежцев РФ Николай Гуляев в беседе с ТАСС в преддверии форума «Россия — спортивная держава».

«Всех, кого мы просили, — все получили одобрение и на сегодняшний момент имеют статус нейтрального спортсмена», — сказал он.

Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил россиянам участвовать в международных турнирах с сезона-2026/27. Выступать они смогут в нейтральном статусе.

Ранее Life.ru сообщал о решении ISU вернуть российских и белорусских фигуристов на международные соревнования. Соответствующее разрешение организация выдала 30 июня. До этого спортсмены и официальные лица обеих стран не допускались к турнирам под эгидой союза. Ограничения также распространялись на проведение соревнований в России и Белоруссии. В ISU поясняли, что такие меры принимались ради безопасности участников, а не в качестве дисциплинарного наказания. При этом возвращение на международные старты предусмотрено без национальных флагов, гимнов и формы.