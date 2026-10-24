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Регион
Опубликовано 24 октября, 16:46

24 российских лыжника получили нейтральный статус от FIS

Обложка © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Обложка © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Более 20 российских лыжников, включая олимпийскую чемпионку Наталью Терентьеву, получили возможность вернуться на международную лыжную арену после длительного перерыва. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) одобрила им индивидуальный нейтральный статус на сезон-2026/27. Соответствующая информация появилась в обновлённых документах организации.

Разрешение на участие в зарубежных соревнованиях получили 24 представителя России. В расширенный перечень вошли, в частности, Илья Семиков, Лидия Горбунова, Дарья Канева, Александр Бородин, Егор Митрошин, Юлия Орлова, Дмитрий Пузанов и Екатерина Шибекина.

Теперь спортсмены смогут претендовать на выступления в турнирах под эгидой FIS, соблюдая установленные требования нейтралитета. В частности, использование национального флага и гимна исключается, а допуск распространяется исключительно на индивидуальные дисциплины.

Для 31-летней Терентьевой решение федерации стало важным шагом в продолжении карьеры. В 2022 году она поднялась на высшую ступень олимпийского пьедестала в Пекине, выиграв эстафету вместе с российской командой. Кроме того, в её коллекции три награды чемпионатов мира, серебро и две бронзы Олимпийских игр.

Лыжница также становилась обладательницей общего зачёта Кубка мира и побеждала в престижной многодневке «Тур де Ски». В сентябре спортсменка возобновила выступления после рождения второго ребёнка, успешно проявив себя на российских соревнованиях.

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Ранее Life.ru сообщал, что даже получившим нейтральный статус российским лыжникам могут отказать во въезде в Швецию на чемпионат мира 2027 года. В FIS пояснили, что решения о выдаче виз остаются за властями принимающей страны, поэтому спортивное разрешение само по себе не гарантирует участия в турнире.

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Владимир Озеров
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