Песков заявил об успешном возвращении российских спортсменов на мировую арену

Россия продолжает добиваться возвращения своих спортсменов на международные соревнования. Переговоры с зарубежными спортивными организациями уже приносят результаты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Министерство спорта поддерживает активные контакты с международными федерациями, добиваясь отмены действующих ограничений для российских атлетов.

«Министерство ведет огромную работу по контакту с международными спортивными организациями за тем, чтобы продолжать процесс восстановления в правах наших спортсменов, который идет весьма успешно», — сообщил представитель Кремля журналистам.

Песков подчеркнул, что речь идёт о последовательной работе по возвращению россиян к полноценному участию в мировом спорте.

При этом условия допуска по-прежнему различаются в зависимости от дисциплины. Некоторые международные федерации уже разрешили российским спортсменам выступать на своих турнирах, в том числе в нейтральном статусе. В других видах спорта ограничения продолжают действовать.

Процесс возвращения россиян на международные старты уже затронул лыжные гонки. В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда сохранила за российскими атлетами 24 квоты на Кубок мира сезона-2026/27 — столько же, сколько было до массового отстранения. Однако это не означает автоматического допуска всех спортсменов: каждому необходимо пройти проверку на соответствие критериям нейтральности и выполнить спортивные нормативы.