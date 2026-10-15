Без соперников спокойнее? Польша отказала всем российским каратистам в участии в молодёжном ЧМ

Российские каратисты не смогли выступить на первенстве мира среди юношей, юниоров и спортсменов до 21 года в польском Бельско-Бяле. В Федерации карате России заявили, что польская сторона не зарегистрировала ни одного спортсмена из РФ.

На турнир, который проходит с 14 по 18 октября, планировал отправиться 21 россиянин. Выступать они должны были под обозначением Всемирной федерации карате (WKF).

«Никто из российских спортсменов не был в итоге зарегистрирован польской стороной в качестве участника соревнований», — приводит сообщение ФКР ТАСС.

В российской федерации добавили, что заранее допускали такой сценарий и не рекомендовали спортсменам ехать на турнир, однако не могли препятствовать их желанию принять участие в мировом первенстве.

При этом в ФКР подчеркнули, что претензий к Всемирной федерации карате не имеют.

Польский союз карате ранее представлял ситуацию иначе. Его представители утверждали, что российские спортсмены не были внесены в список участников и вопрос об их регистрации якобы не рассматривался.

Ранее Life.ru писал, что Польша лишилась права провести молодёжный чемпионат Европы по тяжёлой атлетике из-за отсутствия гарантий допуска россиян и белорусов. Международная федерация перенесла соревнования из Люблина в Албанию.