Без соперников спокойнее? Польша отказала всем российским каратистам в участии в молодёжном ЧМ
Польша не допустила 21 российского каратиста на молодёжный чемпионат мира
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Российские каратисты не смогли выступить на первенстве мира среди юношей, юниоров и спортсменов до 21 года в польском Бельско-Бяле. В Федерации карате России заявили, что польская сторона не зарегистрировала ни одного спортсмена из РФ.
На турнир, который проходит с 14 по 18 октября, планировал отправиться 21 россиянин. Выступать они должны были под обозначением Всемирной федерации карате (WKF).
«Никто из российских спортсменов не был в итоге зарегистрирован польской стороной в качестве участника соревнований», — приводит сообщение ФКР ТАСС.
В российской федерации добавили, что заранее допускали такой сценарий и не рекомендовали спортсменам ехать на турнир, однако не могли препятствовать их желанию принять участие в мировом первенстве.
При этом в ФКР подчеркнули, что претензий к Всемирной федерации карате не имеют.
Польский союз карате ранее представлял ситуацию иначе. Его представители утверждали, что российские спортсмены не были внесены в список участников и вопрос об их регистрации якобы не рассматривался.
Ранее Life.ru писал, что Польша лишилась права провести молодёжный чемпионат Европы по тяжёлой атлетике из-за отсутствия гарантий допуска россиян и белорусов. Международная федерация перенесла соревнования из Люблина в Албанию.
Также российские спортсмены столкнулись с похожими ограничениями в Нидерландах. 13 октября власти страны отказали в визах олимпийским чемпионкам Ангелине Мельниковой и Виктории Листуновой, а также чемпионке Европы Анне Калмыковой, которые должны были выступить на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Роттердаме. Международная федерация World Gymnastics выразила сожаление, однако подчеркнула, что выдача виз находится в компетенции принимающей страны. После этого Олимпийский комитет России объявил о намерении обратиться в МОК с требованием лишить турнир статуса отборочного к Олимпиаде-2028. Тем временем, по данным Politico, в Евросоюзе обсуждают дополнительные меры против российских атлетов, включая визовые и финансовые ограничения.
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