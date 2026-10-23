FIS присвоила Наталье Терентьевой нейтральный статус после декрета

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Терентьева (в девичестве — Непряева) официально получила нейтральный статус от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Об этом сообщила пресс-служба организации. Для 31-летней спортсменки это долгожданный шаг к возвращению на международную арену после перерыва, связанного с рождением ребёнка.

Напомним, что в сентябре Терентьева уже впервые выступила на официальном турнире после декретного отпуска, однако тогда речь шла о внутренних стартах. Теперь же, с получением нейтрального статуса, перед ней открывается путь к крупнейшим соревнованиям. В активе лыжницы — золото Олимпиады-2022 в эстафете, а также серебро и две бронзы Игр. Кроме того, в сезоне-2021/22 она выиграла общий зачет Кубка мира и стала первой российской победительницей легендарной многодневки «Тур де Ски».

Стоит отметить, что 22 сентября FIS утвердила обновлённую процедуру подачи заявок для российских спортсменов. Организация исключила пункт о запрете на получение статуса для тех, кто числится в аффилированных структурах вооружённых сил или органов безопасности.

Ранее Life.ru писал, что российские конькобежцы и шорт-трекисты, подавшие документы на нейтральный статус, получили зелёный свет на международные выступления. Об этом рассказал глава Союза конькобежцев России Николай Гуляев накануне форума «Россия — спортивная держава». По его словам, отказов не было: допуск одобрен для всех, кого федерация включала в заявку.