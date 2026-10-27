«Отмороженные скупердяи»: Олимпийский чемпион Тихонов призвал отстранить норвежцев от соревнований

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов резко раскритиковал власти Норвегии за попытку не допустить российских лыжников к этапу Кубка мира в Хольменколлене. Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) назвал норвежцев «отмороженными скупердяями» и призвал отстранить их от международных соревнований. Об этом он заявил в разговоре с РИА «Новости».

Поводом для эмоциональной реакции стало предложение мэра Осло Анне Линдбу ужесточить визовые правила для российских спортсменов. Градоначальница призвала правительство страны не допустить их участия в мартовском этапе Кубка мира.

«Они отмороженные скупердяи. Более негостеприимных людей, более профашистских людей я не знаю», — заявил Тихонов.

Олимпийский чемпион также напомнил о советских солдатах, погибших при освобождении норвежской территории во время Второй мировой войны. По его мнению, нынешняя позиция властей страны не соответствует этой исторической памяти.

В качестве ещё одного аргумента Тихонов привёл дело бывшего президента Международного союза биатлонистов Андерса Бессеберга. Спортсмен вновь выступил за жёсткие меры в отношении норвежской стороны.

«А этих слушать не надо, их надо отстранить отовсюду, пусть соревнуются у себя. К норвежцам отношусь отрицательно со всех сторон», — подчеркнул он.

Этап Кубка мира в Хольменколлене запланирован на 13–14 марта 2027 года. Однако вопрос въезда российских лыжников в Норвегию остаётся открытым: решение о выдаче виз принимают государственные органы.

Напомним, Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) приняла решение выделить российским спортсменам 24 квоты для участия в Кубке мира в сезоне 2026/27 годов. Эти места распределили поровну: по 12 для мужчин и женщин. При этом установлено ограничение — в рамках одного соревнования от каждой страны может выйти на старт не более шести лыжников каждого пола. При этом Федерация лыжного спорта Норвегии выступила против возвращения россиян на международные соревнования и потребовала от властей разъяснений относительно выдачи виз. Глава организации Рогер Финньюрд подчеркнул, что её позиция не изменилась, несмотря на смягчение правил допуска со стороны FIS.