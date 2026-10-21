Россиянам открыли дорогу на Кубок мира, но Норвегия против: Теперь всё зависит от виз

Российские лыжники, получившие разрешение на международные соревнования, рискуют столкнуться с новым препятствием — отказом во въезде в Норвегию. Национальная федерация лыжного спорта выступила против их участия в турнирах и потребовала от властей страны разъяснить правила выдачи виз. Об этом сообщает норвежское агентство NTB.

Глава организации Рогер Финньюрд подчеркнул, что её отношение к возвращению россиян не изменилось. При этом спортивные чиновники не имеют полномочий самостоятельно решать, кому разрешено пересекать государственную границу.

«Наша позиция всегда была неизменной. Мы не хотим участия россиян», — заявил Финньюрд.

Он добавил, что окончательное решение о выдаче виз остаётся за государственными органами. Федерация рассчитывает получить ответ до начала зимнего сезона, поскольку Норвегия примет несколько этапов Кубка мира, в том числе соревнования по лыжным гонкам в Тронхейме и Осло.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда ранее восстановила для российских лыжников 24 квоты на Кубок мира сезона-2026/27. Как сообщал Life.ru 14 октября, по 12 мест предусмотрено для мужчин и женщин, однако одновременно в одной гонке смогут выступить не более шести представителей каждого пола.