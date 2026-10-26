Большунов и Степанова смогут выступить на Кубке мира при нейтральном статусе

Российская федерация лыжного спорта и сноуборда определила первых кандидатов на этапы Кубка мира сезона-2026/27. В список включили восемь спортсменов, которым не придётся проходить дополнительный отбор, если они получат нейтральный статус. Об этом сообщает ФЛССР.

В перечень вошли Александр Большунов, Сергей Ардашев, Савелий Коростелев, Александр Терентьев, Наталья Терентьева, Вероника Степанова, Алина Пеклецова и Алёна Баранова. Всего на первые два этапа Кубка мира планируют заявить по десять мужчин и женщин. Оставшиеся места распределят по результатам гонок на 10 км классическим и свободным стилями. Соревнования состоятся 10 и 11 ноября в Ханты-Мансийске в рамках турнира «Югория. Первый снег».

Первые этапы международного сезона примут финская Рука с 27 по 29 ноября и норвежский Тронхейм с 4 по 6 декабря.

Ранее Life.ru писал, что FIS одобрила индивидуальный нейтральный статус на сезон-2026/27 24 представителям РФ. В перечень вошли, в частности, Илья Семиков, Лидия Горбунова, Дарья Канева, Александр Бородин, Егор Митрошин, Юлия Орлова, Дмитрий Пузанов и Екатерина Шибекина. Теперь спортсмены смогут претендовать на выступления в турнирах под эгидой FIS, соблюдая установленные требования нейтралитета. В частности, использование национального флага и гимна исключается, а допуск распространяется исключительно на индивидуальные дисциплины.