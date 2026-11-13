Посольство России в Хельсинки назвало дискриминационным решение Финляндии ограничить въезд российских спортсменов с 16 ноября. Дипломаты считают, что действия финских властей противоречат международным нормам и принципу деполитизации спорта. При этом в дипмиссии уверены, что новые запреты не остановят возвращение российских атлетов на мировую арену. Об этом представители посольства заявили РИА «Новости».

«Рассматриваем решение правительства Финляндии запретить с 16 ноября въезд в страну российских спортсменов как очередной дискриминационный шаг в отношении граждан России, противоречащий международным нормам и принципу деполитизации спорта», — подчеркнули дипломаты.

В посольстве также раскритиковали политический курс Хельсинки в отношении российских спортсменов. По оценке дипмиссии, подобные решения не способны изменить ситуацию с постепенным восстановлением участия россиян в международных соревнованиях.

«Подобные проявления захлестнувшего местную политэлиту антироссийского синдрома вряд ли способны существенно повлиять на процесс возвращения российских атлетов на мировые арены, который приобрел уже необратимый характер», — заявили представители посольства.

Отдельно российские дипломаты предупредили о возможных репутационных последствиях для самой Финляндии. По их мнению, создание препятствий для иностранных участников ставит под сомнение способность страны проводить крупные международные соревнования.

«Финляндия же, создавая барьеры для участия россиян в соревнованиях, серьезно подрывает свою репутацию страны, способной организовывать представительные международные состязания. Рассчитываем, что международные спортивные организации будут учитывать это в соответствующих решениях», — отметили в дипмиссии.

Поводом для заявления стало решение финского правительства от 12 ноября. Как разъяснили в МИД Финляндии, с 16 ноября власти ужесточат условия выдачи виз и въезда россиян, прибывающих для краткосрочной трудовой деятельности, включая профессиональный спорт. Ограничения могут применяться независимо от страны прибытия и наличия шенгенской визы. Решения об отказе будут принимать уполномоченные органы при рассмотрении конкретных случаев.

Изменения вводятся накануне нескольких международных стартов. С 20 по 21 ноября в Хельсинки запланирован этап соревнований по фигурному катанию Finlandia Trophy, а с 27 по 29 ноября финская Рука примет первый этап Кубка мира по лыжным гонкам. На этих турнирах ожидается участие российских спортсменов с нейтральным статусом.

Решение Хельсинки уже вызвало вопросы у международных спортивных организаций. Международный союз конькобежцев (ISU) запросил разъяснения у финской федерации и организаторов чемпионата мира по фигурному катанию 2027 года в Тампере. В организации подчеркнули, что спортсменов не следует наказывать за действия правительств.

Ранее Life.ru сообщал, что ISU выступил с заявлением после принятия Финляндией новых визовых ограничений. Международный союз выразил обеспокоенность возможными последствиями для российских фигуристов, получивших нейтральный статус. Особое внимание организация уделила чемпионату мира, который должен состояться в Тампере в марте 2027 года. Представителям финской стороны направили запрос о том, как новые правила будут применяться к участникам соревнований. До получения ответа ISU решил воздержаться от дальнейших комментариев.