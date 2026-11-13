Некоторые хоккейные федерации, отказавшиеся играть против сборной России, ещё могут пересмотреть своё решение. Такое мнение высказал комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн на пресс-конференции в Хельсинки, сообщает финская телерадиокомпания Yle.

«Вполне возможно, что некоторые федерации, отказавшиеся от встреч с Россией, изменят свою позицию», — сказал Беттмэн.

Поводом для обсуждения стало решение Спортивного арбитражного суда (CAS) от 30 октября, обязавшего Международную федерацию хоккея (IIHF) вернуть российские сборные на турниры сезона-2026/27. Однако вердикт вызвал сопротивление ряда национальных ассоциаций.

В частности, Финляндия, Швеция, Норвегия, Чехия, Дания и Латвия объявили, что не станут выходить на лёд против россиян. При этом сами соревнования эти страны бойкотировать не собираются. Позднее аналогичную позицию в отношении молодёжного первенства заняла Швейцария.

На фоне разногласий остаётся открытым и вопрос участия России в Кубке мира 2028 года.

Ранее Life.ru рассказывал, что возвращение российских команд уже привело к пересмотру состава молодёжного чемпионата мира 2027 года. Международная федерация уведомила Норвегию о намерении заменить её сборную российской командой и перевести норвежцев в дивизион IA. Однако практическая реализация нового календаря столкнулась с препятствиями. Так, семь национальных федераций отказались утверждать обновлённое расписание. Представитель немецкого хоккея Франк Лутц предупредил, что неопределённость грозит организаторам финансовыми потерями, поскольку на взрослый ЧМ-2027 уже продано около 250 тысяч билетов.