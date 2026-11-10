Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин стал основным кандидатом на пост наставника сборной России по хоккею на чемпионате мира 2027 года. Об этом сообщает Mash на спорте.

Никитин уже знаком с работой в национальной команде. С 2011 по 2018 год он входил в тренерский штаб сборной, помогая Зинэтуле Билялетдинову и Олегу Знарку. За это время российские хоккеисты дважды становились чемпионами мира — в 2012 и 2014 годах, а также завоевали олимпийское золото в Пхёнчхане в 2018-м.

На клубном уровне специалист дважды выигрывал Кубок Гагарина. В 2019 году он привёл к трофею ЦСКА, а в 2025-м впервые в истории сделал чемпионом КХЛ ярославский «Локомотив». После этого Никитин вернулся в московский армейский клуб.

Чемпионат мира 2027 года пройдёт в Германии. По предварительной информации, сборная России может занять место Украины в группе А, где также выступают команды Швейцарии, Финляндии, Швеции, Германии, Латвии, Австрии и Словении. Окончательное распределение участников пока не утверждено.

Вопрос о назначении главного тренера возник после решения Спортивного арбитражного суда (CAS), который 30 октября обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к международным соревнованиям сезона-2026/27. При этом организационные вопросы возвращения команд ещё предстоит урегулировать.