Игорь Никитин стал главным кандидатом на пост тренера сборной России по хоккею
Игорь Никитин. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская
Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин стал основным кандидатом на пост наставника сборной России по хоккею на чемпионате мира 2027 года. Об этом сообщает Mash на спорте.
Никитин уже знаком с работой в национальной команде. С 2011 по 2018 год он входил в тренерский штаб сборной, помогая Зинэтуле Билялетдинову и Олегу Знарку. За это время российские хоккеисты дважды становились чемпионами мира — в 2012 и 2014 годах, а также завоевали олимпийское золото в Пхёнчхане в 2018-м.
На клубном уровне специалист дважды выигрывал Кубок Гагарина. В 2019 году он привёл к трофею ЦСКА, а в 2025-м впервые в истории сделал чемпионом КХЛ ярославский «Локомотив». После этого Никитин вернулся в московский армейский клуб.
Чемпионат мира 2027 года пройдёт в Германии. По предварительной информации, сборная России может занять место Украины в группе А, где также выступают команды Швейцарии, Финляндии, Швеции, Германии, Латвии, Австрии и Словении. Окончательное распределение участников пока не утверждено.
Вопрос о назначении главного тренера возник после решения Спортивного арбитражного суда (CAS), который 30 октября обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к международным соревнованиям сезона-2026/27. При этом организационные вопросы возвращения команд ещё предстоит урегулировать.
Ранее Life.ru сообщал, что Германия пытается найти способ не допустить сборную России до чемпионата мира по хоккею 2027 года. По данным Bild, немецкие власти обсуждают с IIHF возможные ограничения на участие российских спортсменов, опасаясь бойкота турнира со стороны некоторых европейских команд. Среди рассматриваемых мер — отказ в выдаче виз, однако окончательных решений пока нет.