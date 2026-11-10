Президент Федерации хоккея Швеции и член совета Международной федерации хоккея (IIHF) Андерс Ларссон выразил надежду, что сборная России добровольно откажется от участия в чемпионате мира. Об этом он заявил в интервью шведскому телеканалу SVT, комментируя решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о возвращении россиян на международные турниры.

«На данный момент я не считаю, что какие-либо решения невозможны. Важно попытаться найти разные пути для продолжения работы. Конечно, было бы желательно, чтобы они не приехали», — сказал Ларссон.

По словам функционера, IIHF продолжает обсуждать ситуацию с национальными хоккейными федерациями. Некоторые страны уже объявили, что не намерены выходить на лёд против сборной России. При этом бойкотировать сами соревнования они не собираются.

Ларссон считает необходимым выяснить, как российская сторона отреагирует на отказ других команд проводить с ней матчи. Когда журналисты спросили, что могло бы заставить Россию самостоятельно отказаться от чемпионата мира, он признал, что не знает ответа.

«Трудно сказать, их об этом нужно спросить», — добавил представитель IIHF.

Поводом для обсуждения стало решение CAS от 30 октября. Суд признал недостаточными доводы Международной федерации хоккея о невозможности участия российских сборных по соображениям безопасности и обязал организацию допустить команды к соревнованиям сезона-2026/27. В IIHF выразили разочарование вердиктом, однако заявили о готовности его исполнить. При этом федерация указала на сложности с визами, организацией поездок, безопасностью участников и изменением уже утверждённого расписания. Ближайший молодёжный чемпионат мира должен пройти в Канаде с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027-го. Взрослое первенство состоится в Германии в мае 2027 года.

Ранее Life.ru сообщал, что Международная федерация хоккея уведомила Норвегию о замене её сборной российской командой на молодёжном чемпионате мира. Россия должна занять десятое место в рейтинге участников и попасть в группу B, а Норвегию планируют перевести в дивизион IA. Изменения связаны с решением CAS о восстановлении российских команд в международных турнирах.