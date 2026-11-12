Олимпийская чемпионка Наталья Терентьева (в девичестве — Непряева), а также участники Игр-2026 Савелий Коростелёв и Дарья Непряева вошли в состав сборной России на первый этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2026/27. Список спортсменов обнародовала Федерация лыжного спорта и сноуборда России.

Состав определили по итогам соревнований «Югория. Первый снег», завершившихся в Ханты-Мансийске. Помимо Коростелёва, в мужскую команду включили Илью Семикова, Андрея Сахарова, Владислава Осипова, Данилу Карпасюка, Никиту Родионова и Кирилла Кочегарова.

В женскую сборную, кроме Терентьевой и Непряевой, вошли Евгения Крупицкая, Екатерина Никитина, Алина Пеклецова, Руслана Дьякова, Дарья Канева, Лидия Горбунова и Елизавета Маслакова.

Первый этап Кубка мира состоится с 27 по 29 ноября в финской Руке. Однако включение в состав ещё не гарантирует выход на старт. Российским лыжникам необходимо иметь нейтральный статус Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), а также возможность въехать в страну проведения соревнований.

Ситуацию осложняет решение властей Финляндии ужесточить правила въезда для россиян, включая профессиональных спортсменов. Новые ограничения вступят в силу 16 ноября. Финские пограничники и полиция смогут отказывать во въезде, если сочтут, что поездка представляет угрозу международным отношениям страны или других государств Шенгенской зоны.

При этом FIS ранее пересмотрела условия предоставления нейтрального статуса российским спортсменам. В сентябре организация изменила положения, касающиеся связей атлетов с вооружёнными силами и органами безопасности. Это расширило возможности россиян претендовать на допуск к международным соревнованиям.

Ранее Life.ru сообщал, что Коростелёв, Терентьева и Непряева заявились на предсезонные соревнования в финском Муонио. Турнир пройдёт с 13 по 15 ноября. Вместе с ними на старты заявлен Сергей Волков, который готовится к сезону самостоятельно.