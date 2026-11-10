Российские лыжники Савелий Коростелёв, Дарья Непряева и Наталья Терентьева примут участие в предсезонных соревнованиях в финском Муонио. Турнир пройдёт с 13 по 15 ноября, спортсмены выступят в нейтральном статусе. Об этом свидетельствуют заявки, опубликованные на официальном сайте соревнований.

Непряева и Терентьева заявлены на все три дисциплины. Они выступят в спринте, а также в дистанционных гонках классическим и свободным стилями.

Коростелёв, в свою очередь, пропустит спринтерскую гонку. Российский спортсмен сосредоточится на двух дистанционных стартах, которые состоятся 14 и 15 ноября.

Ещё одним представителем России на турнире станет Сергей Волков. Он заявлен на спринт классическим стилем 13 ноября и гонку на 10 километров свободным стилем 15 ноября.