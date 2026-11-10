Четверо российских лыжников выступят на соревнованиях в Финляндии
Российские лыжники Коростелёв, Непряева и Терентьева выступят в Финляндии
Обложка © Федерация лыжных гонок России
Российские лыжники Савелий Коростелёв, Дарья Непряева и Наталья Терентьева примут участие в предсезонных соревнованиях в финском Муонио. Турнир пройдёт с 13 по 15 ноября, спортсмены выступят в нейтральном статусе. Об этом свидетельствуют заявки, опубликованные на официальном сайте соревнований.
Непряева и Терентьева заявлены на все три дисциплины. Они выступят в спринте, а также в дистанционных гонках классическим и свободным стилями.
Коростелёв, в свою очередь, пропустит спринтерскую гонку. Российский спортсмен сосредоточится на двух дистанционных стартах, которые состоятся 14 и 15 ноября.
Ещё одним представителем России на турнире станет Сергей Волков. Он заявлен на спринт классическим стилем 13 ноября и гонку на 10 километров свободным стилем 15 ноября.
Ранее Life.ru сообщал, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда предоставила нейтральный статус ещё семи российским спортсменам. Решение было опубликовано 4 ноября на официальном сайте FIS. В числе получивших допуск оказалась лыжница Ульяна Стахович, а также представители сноуборда, фристайла и горнолыжного спорта.