Финляндия ужесточила правила въезда для граждан России, в том числе профессиональных спортсменов. Новые ограничения начнут действовать 16 ноября. Соответствующее решение приняло правительство страны, сообщает финский МИД.

«Финляндия ужесточает ограничения на въезд граждан России. В постановлении правительство заявило, что въезд граждан России с несущественными целями, в том числе для краткосрочной работы по визе, представляет угрозу для международных отношений страны», — говорится в сообщении министерства.

Изменения затронут россиян, которые приезжают в Финляндию на непродолжительный срок по рабочим визам. Ранее этой возможностью пользовались и профессиональные спортсмены, направлявшиеся на международные соревнования. Теперь такие поездки могут стать основанием для отказа в выдаче визы или пересечении границы.

Решения будут принимать пограничная охрана и полиция Финляндии, оценивая обстоятельства каждого конкретного случая. Власти смогут отказать во въезде, если сочтут заявителя угрозой международным отношениям одного из государств Шенгенской зоны. При этом речь не идёт о полном запрете на посещение страны всеми российскими гражданами.

Новые правила вводятся перед крупными спортивными турнирами. С 27 по 29 ноября в финской Руке состоится первый этап Кубка мира по лыжным гонкам. В марте 2027 года Тампере примет чемпионат мира по фигурному катанию, а позднее Финляндия станет одной из стран — хозяек женского чемпионата Европы по баскетболу.

Ранее Life.ru сообщал о подготовке Финляндией новых ограничений для российских спортсменов. В начале ноября власти страны заявили о намерении пересмотреть визовые исключения, которые позволяли атлетам приезжать на соревнования по краткосрочным рабочим визам. При этом уже выданные разрешения на въезд аннулировать не планировалось.