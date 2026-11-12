Международный союз конькобежцев (ISU) обратился к спортивным властям Финляндии за разъяснениями после решения страны ужесточить въезд для граждан России. Новые меры могут затронуть участие российских фигуристов в международных турнирах. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Причиной стало принятое 12 ноября решение финского правительства. С 16 ноября в стране начнут действовать дополнительные ограничения, распространяющиеся в том числе на профессиональных спортсменов из России.

В ISU заявили, что изучают возможные последствия новых правил для соревнований. Особое внимание уделяется чемпионату мира по фигурному катанию, который должен пройти в финском Тампере.

«ISU считает, что спортсменов не следует наказывать за действия их правительств в мире, где, к сожалению, продолжается множество конфликтов», — подчеркнули в организации.

Международный союз уже запросил дополнительную информацию у Федерации конькобежного спорта Финляндии и организационного комитета турнира. До получения разъяснений ISU воздержится от дальнейших комментариев.

Ранее Life.ru сообщал, что все российские конькобежцы и шорт-трекисты, подавшие заявки на нейтральный статус, получили допуск к международным соревнованиям. Российские спортсмены получили возможность выступать на международных турнирах в сезоне-2026/27, но без национальной символики.