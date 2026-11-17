Спортивный арбитражный суд (CAS) получил заявление Международной федерации хоккея (IIHF) с требованием отвода двух арбитров, вынесших решение о возвращении российских сборных на международные турниры, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе суда.

«Сегодня CAS подтвердил получение заявления IIHF об отводе двух членов коллегии. Комиссия по отводу арбитров Международного совета по спортивному арбитражу (ICAS) оперативно рассмотрит заявление», — сообщили представители арбитража.

Претензии международной федерации касаются итальянца Джулио Палермо, возглавлявшего судейскую коллегию, и египтянина Исмаила Селима. По информации швейцарского издания Inside Paradeplatz, оба участвовали в юридических мероприятиях в Москве. Так, Палермо в сентябре 2026 года посещал конференцию, а Селим приезжал на аналогичный ивент в мае 2025-го.

В IIHF усомнились в беспристрастности арбитров, предположительно не раскрывших сведения о своих связях с Россией. О подаче жалобы ранее рассказал журналист канадского телеканала TSN Горд Миллер.

Именно коллегия с участием Палермо и Селима 30 октября удовлетворила апелляцию Федерации хоккея России. Суд обязал IIHF разрешить российским сборным выступать на пяти чемпионатах мира сезона-2026/27.

Теперь вопрос о возможном отводе арбитров предстоит рассмотреть специальной комиссии ICAS.

Ранее Life.ru сообщал, что IIHF уже оспорила решение CAS о возвращении российских хоккейных сборных на международные турниры. Поводом как раз стали подозрения в конфликте интересов у двух судей.