Международная федерация хоккея (IIHF) начала обсуждать с национальными ассоциациями их намерение отказываться от матчей против российской сборной. Руководство организации рассчитывает найти решение, которое позволит урегулировать возникшие разногласия после вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS). Об этом президент IIHF Франц Райндль рассказал шведской газете Expressen.

«Конечно, к таким заявлениям следует отнестись серьезно и провести более глубокое обсуждение со всеми странами, которые отказываются играть против них. Должен сказать, что для нас это новая ситуация. Но всё это является следствием решения CAS. Мы продолжаем вести прямой диалог со всеми сторонами», — сказал он.

О намерении не проводить матчи с российскими хоккеистами ранее заявили национальные федерации Финляндии, Швеции, Норвегии, Чехии, Дании и Латвии. Позднее к ним присоединилась Австрия. При этом речь идёт именно об отказе встречаться с российской командой, а не о полном бойкоте международных турниров.

Поддержку возвращению российских сборных выразили федерации хоккея Словакии и Белоруссии. Остальные национальные организации заняли выжидательную позицию либо выступили против допуска россиян.