Федерация хоккея России не намерена отказываться от попыток вернуть отечественные сборные на международные турниры после очередного отказа в допуске. Организация намерена обсудить дальнейшие действия с юристами и добиваться исполнения решения Спортивного арбитражного суда. Об этом заявил президент ФХР Владислав Третьяк в разговоре с ТАСС.

Поводом для нового разбирательства стало решение Международной федерации хоккея (IIHF), которая 15 ноября сообщила, что российская молодёжная сборная не сможет выступить на чемпионате мира. Турнир должен пройти в Канаде с 26 декабря по 5 января. Ранее российская команда уже была включена в список участников соревнований.

Однако власти Канады заявили о намерении отказать российским хоккеистам в выдаче виз. В результате международная федерация не допустила сборную до турнира, несмотря на ранее принятое решение о её участии.

Третьяк сообщил, что ФХР получила ответ от IIHF только в воскресенье. Сейчас специалисты изучают юридические возможности дальнейшего оспаривания ситуации.

«Мы сейчас анализируем со своими юристами, которые нам помогли выиграть дело в CAS. Ответ от IIHF нам пришёл только сегодня, завтра обсудим наши дальнейшие шаги и всё равно будем добиваться своей правоты, чтобы решение суда исполнялось. Будем продолжать бороться», — заявил глава федерации.

Таким образом, ФХР намерена продолжить юридическое противостояние с международной хоккейной организацией. Какие именно меры будут предприняты и затронут ли они допуск российских команд к другим соревнованиям, станет известно после консультаций с юристами.

Ранее Life.ru писал, что бывший глава Международного олимпийского комитета Томас Бах поддержал возвращение российской сборной на чемпионат мира по хоккею 2027 года. Он подчеркнул, что право спортсменов выступать на международных турнирах должно определяться результатами на льду, а не политическими взглядами. При этом участие России в турнире в Германии также столкнулось с сопротивлением ряда европейских хоккейных федераций.