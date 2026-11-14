Бывший глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступил за возвращение российской сборной на чемпионат мира по хоккею 2027 года, который должен пройти в Германии. По его мнению, политические взгляды не должны влиять на допуск спортсменов к международным соревнованиям. Об этом сообщает немецкое издание Sport1.

«Моя позиция ясна и всегда была ясной: государства и правительства не должны решать, кто, когда, как и почему может участвовать в спортивных соревнованиях. Необходимо сохранять автономию и нейтралитет спорта. Значение имеют спортивные результаты, а не политические взгляды», — заявил Бах в интервью изданию.

Отдельно бывший руководитель МОК высказался о возможных последствиях возвращения России для других участников турнира. По его словам, лишение какой-либо сборной уже завоёванного спортивного права на участие было бы крайне сомнительным решением.

Поводом для дискуссии стало решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские команды к ряду международных турниров сезона 2026/2027, включая мужской чемпионат мира в Германии.

Однако возвращение российских хоккеистов вызвало сопротивление ряда европейских федераций. Несколько национальных команд пригрозили бойкотировать матчи против сборной России. Немецкий хоккейный союз также выступил против её участия в соревнованиях на территории страны.