Грузинские правоохранители изъяли около сотни баннеров провокационного содержания у болельщиков турецкого футбольного клуба «Бешикташ», направлявшихся на матч в Батуми. Об этом заявил журналистам министр внутренних дел Грузии Сулхан Тамазашвили, передаёт телеканал Imedi.

Плакаты обнаружили при пересечении государственной границы. По словам министра, надписи на них носили оскорбительный для Грузии характер, а их появление на трибунах могло привести к неконтролируемому развитию событий. О содержании изъятых материалов Тамазашвили проинформировал турецкого коллегу ещё до начала игры.

«Они были очень оскорбительными для нашей страны», — подчеркнул глава МВД Грузии.

Встреча турецкого «Бешикташа» и израильского «Хапоэля Беэр-Шевы» в рамках Лиги Европы прошла 26 ноября на нейтральном поле. Из-за столкновений фанатов с правоохранителями игру пришлось приостановить примерно на полчаса. Всех задержанных болельщиков отпустили на свободу в пятницу.

Напомним, в результате беспорядков в Батуми пострадали трое грузинских полицейских, а 16 болельщиков были задержаны. Фанаты повреждали инфраструктуру стадиона, ломали кресла и бросали их в правоохранителей. В МВД Грузии подчеркнули, что столкновения начались ещё до демонстрации палестинской символики.