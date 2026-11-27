В Батуми задержали 16 болельщиков «Бешикташа» после столкновений с полицией во время шествия к стадиону перед матчем с израильским «Хапоэлем Беэр-Шева». Три сотрудника МВД Грузии получили травмы, правоохранительные органы применили спецсредство для пресечения беспорядков. Об этом сообщили в МВД республики.

Часть турецких болельщиков начала выкрикивать оскорбления, бросать различные предметы и игнорировать требования полиции ещё во время движения от площади Европы к «Батуми Арене». Некоторые участники шествия оказывали сопротивление правоохранителям и вступали с ними в физические столкновения. Беспорядки продолжились непосредственно на стадионе. Болельщики повреждали инфраструктуру арены, в частности ломали кресла и бросали их в сотрудников полиции. В ведомстве заявили, что действия участников создавали угрозу жизни и здоровью правоохранителей.

«С целью пресечения насильственных действий, деэскалации ситуации и обеспечения общественной безопасности полиция проводила соответствующие мероприятия, в том числе было применено специальное средство. В результате насильственных действий со стороны болельщиков пострадали 3 сотрудника Министерства внутренних дел, у которых зафиксированы различные повреждения. За противоправные действия сотрудники правоохранительных органов задержали 16 человек», — говорится в заявлении министерства.

Грузинское ведомство также опровергло сообщения СМИ о том, что применение силы было вызвано демонстрацией палестинских флагов и баннеров. По версии полиции, столкновения начались ещё во время шествия к стадиону, до появления этой символики.

В МВД подчеркнули, что требования грузинского законодательства распространяются на всех находящихся в стране независимо от гражданства и национальности. За нападения на полицейских и нарушения общественного порядка ведомство пообещало принимать предусмотренные законом меры.