Сердце остановилось на трибуне: россиянин умер во время матча «Барселоны» в Баку
Россиянин умер на матче «Барселоны» и «Сабаха» в Баку
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Farid Asadzade
Российский болельщик скончался во время футбольного матча между «Барселоной» и «Сабахом» в Баку. 39-летний мужчина специально прилетел в Азербайджан ради игры, однако внезапно потерял сознание на трибуне. Об этом сообщает SHOT.
По данным Telegram-канала, Антону П. стало плохо во время встречи. Очевидцы вызвали медиков, но спасти мужчину не удалось. Предварительной причиной смерти называют сердечную недостаточность. Сейчас тело россиянина находится в морге.
Антон родился в Игарке Красноярского края, но последние несколько лет жил в Москве. Он руководил проектно-строительной компанией и занимался сдачей недвижимости в аренду.
Мужчина много путешествовал, в том числе часто отдыхал на Мальдивах. Cам он болел за московский «Локомотив».
Похожая трагедия произошла в ноябре 2025 года во время матча «Реала» и «Барселоны» на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Израильский болельщик мадридского клуба Игаль Бродкин потерял сознание на трибуне после нереализованного Килианом Мбаппе пенальти. Медики пытались спасти мужчину и доставили его в больницу, однако врачи констатировали смерть.
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