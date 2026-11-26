Российский болельщик скончался во время футбольного матча между «Барселоной» и «Сабахом» в Баку. 39-летний мужчина специально прилетел в Азербайджан ради игры, однако внезапно потерял сознание на трибуне. Об этом сообщает SHOT.

По данным Telegram-канала, Антону П. стало плохо во время встречи. Очевидцы вызвали медиков, но спасти мужчину не удалось. Предварительной причиной смерти называют сердечную недостаточность. Сейчас тело россиянина находится в морге.

Антон родился в Игарке Красноярского края, но последние несколько лет жил в Москве. Он руководил проектно-строительной компанией и занимался сдачей недвижимости в аренду.

Мужчина много путешествовал, в том числе часто отдыхал на Мальдивах. Cам он болел за московский «Локомотив».

Похожая трагедия произошла в ноябре 2025 года во время матча «Реала» и «Барселоны» на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Израильский болельщик мадридского клуба Игаль Бродкин потерял сознание на трибуне после нереализованного Килианом Мбаппе пенальти. Медики пытались спасти мужчину и доставили его в больницу, однако врачи констатировали смерть.