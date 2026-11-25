Испанская «Барселона» обыграла азербайджанский «Сабах» со счётом 4:1 в матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча состоялась в Баку. Гости забили три мяча за девять минут после перерыва и увезли из Азербайджана три очка.

Главным героем встречи стал английский нападающий Энтони Гордон, оформивший дубль. Он отличился на 31-й и 51-й минутах. Затем преимущество испанского клуба увеличили Карим Адейеми (55-я минута) и Габриэл Жезус (60-я). Хозяева ответили голом Джой-Ланса Микелса на 63-й минуте.

После этой победы «Барселона» набрала 12 очков и поднялась на четвёртое место в общей таблице турнира. «Сабах» с тремя баллами располагается на 32-й строчке.

В следующем туре, который состоится 8 декабря, каталонцы примут английский «Манчестер Сити». «Сабах» в тот же день сыграет на выезде с испанским «Вильярреалом».

«Сабах» стал вторым азербайджанским клубом, которому удалось пробиться в основную стадию Лиги чемпионов. Ранее этого добивался «Карабах»: команда выступала в групповом этапе сезона-2017/18 и общем этапе сезона-2025/26. Ранее Life.ru рассказывал, как «Сабах» завоевал право выступать в основном этапе Лиги чемпионов. В нынешнем формате турнира участвуют 36 клубов, каждый из которых проводит по восемь матчей. Команды распределяются в единой таблице: первая восьмёрка напрямую выходит в 1/8 финала, а занявшие места с девятого по 24-е разыгрывают оставшиеся путёвки в стыковом раунде плей-офф.