«Сабах» стал вторым представителем Азербайджана, вышедшим в основной этап ЛЧ

Азербайджанский «Сабах» пробился в основной этап Лиги чемпионов, обыграв в ответном матче раунда плей-офф квалификации израильский «Хапоэль» из Беэр-Шевы. Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу бакинцев после дополнительного времени.

У победителей голы забили Кристиан Нвачукву (38), Умарали Рахмоналиев (74), Теллур Муталлимов (90+4), Орфе Мбина (101) и Джой-Ланс Миккелс (115). У гостей отличились Игор Златанович (10) и Ги Мизрахи (61). На 100-й и 116-й минутах «Хапоэль» остался вдевятером — красные карточки получили Джибриль Дьоп и Элиэль Перец.

Поскольку в первом матче «Сабах» уступил на выезде со счётом 1:2, итоговый результат (6:4) позволил клубу пройти дальше.

Таким образом, «Сабах» стал вторым в истории азербайджанским клубом, преодолевшим квалификацию ЛЧ (ранее это удавалось только «Карабаху»), и четвёртым представителем страны в основных этапах еврокубков — после «Карабаха», «Нефтчи» и «Габалы».

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