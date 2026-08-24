Мяч, которым Марадона забил легендарный гол «рукой Бога», продали за $3,35 млн

Мяч, которым аргентинский нападающий Диего Марадона забил знаменитый гол «рукой Бога» в четвертьфинале чемпионата мира 1986 года против Англии, продали на аукционе за 3,35 миллиона долларов. Хотя изначально ожидали, что он уйдёт за 10 миллионов, пишет ESPN.

Стартовая цена лота составляла 2,5 миллиона долларов.

Тот матч аргентинцы выиграли со счётом 2:1, а Марадона оформил дубль. После игры он пошутил, что первый гол забил «немного головой и немного рукой Бога». А второй мяч в том же матче позже назовут «голом века» — аргентинец обыграл пять игроков сборной Англии и перекинул вратаря.

Судья той встречи Али бин Нассер из Туниса забрал мяч себе после матча и продал его в 2022 году за 2,37 миллиона долларов. Новый владелец попытался перепродать его в 2023-м, но тогда торги не состоялись — ставки не дотянули до минимальной цены. А вот футболка, в которой Марадона играл тот матч, ушла с молотка в 2022 году за рекордные 9,28 миллиона долларов.